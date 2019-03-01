2019-03-01T09:50:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Брестской области при пожаре спасли 70 телят

Работники вывели животных до приезда спасателей
Полина СВЕТЛОВА
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В Брестской области при пожаре спасли 70 телятВ Брестской области при пожаре спасли 70 телятФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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О том, что в деревне Волкоставец Каменецкого района начался пожар, спасателям сообщили 28 февраля в 5.13 утра. Что-то загорелось в подсобке, которая пристроена к зданию откормочного комплекса - он принадлежит ОАО "Агро-Нива", рассказали в Брестском областном управлении МЧС.

На момент пожара там находились 70 телят - все животные в возрасте до двух лет. К счастью, работники хозяйства сумели вывести телят из помещения еще до того, как прибыли спасатели.

Огонь уничтожил кровлю пристройки, повредил перекрытие, внутреннюю отделку, имущество. Здание откормочного комплекса не повреждено, пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.

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