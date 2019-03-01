2019-03-01T12:25:10+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «Какое может быть сотрудничество, если в России боятся наших каналов?»

Во время «Большого разговора» президент Беларуси рассказывал о белорусском спутниковом канале в России и соцсетях
Захар ПЛАТОНОВ
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Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: БелТААлександр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: БелТА
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1 марта Александр Лукашенко проводит «Большой разговор».

Президенту задали вопрос о том, что представители нового поколения (социологи их часто называют «Y», «Z») в больше мере ориентируются не на СМИ, а на СМК (средства массовой коммуникации): соцсети, различные медиаканалы. В СМК часто запускают негативные дискуссии о Союзном государстве во многом ради хайпа. Что закладывать в основание Союзного государства, чтобы это адекватно воспринималось поколениями «Y», «Z»?

- Это правильный вопрос, тут интересно послушать экспертов, - сказал Лукашенко. - Это новое поколение, это другая молодежь. Но мы еще не знаем, какая это молодежь. Это поколение только появилось, должно пройти много времени, чтобы дать оценку. В любом поколении есть и плохие, и хорошие тенденции. Пока едино одно: они понимают, что белорусы и россияне - это близкие люди, я бы даже рискнул сказать, что это братья. Проблема в этом вопросе не развиться. Это хорошо. Важно это не потерять. При этом есть группа людей, которые иначе думают. Это естественно.

Еще хотел бы сказать о СМИ. Если вы поживете неделю в Минске (обращается к журналисту из России – Ред.), вы не ощутите, что вы выехали за пределы России. Все ваши основные каналы (и пропагандистские, и независимые) транслируются у нас. Как часто у нас говорят, вы «простреливаете» Беларусь и попадаете до Берлина своими СМИ. Какие вы знаете наши СМИ, которые «простреливают» вас от Минска до Владивостока? Не назовете. Я занимался этим вопросом, когда мы создавали спутниковый канал «Беларусь 24». Мы договаривались, где-то в глубинке России принимали наш сигнал. Дошли до Москвы. Там на нас посмотрели… Сказали: 50 или 70 миллионов долларов давайте, тогда мы вас запустим. Понимали, что мы на это не пойдем. Дело не в деньгах, а в отношении. Вопрос: почему вы боитесь принять сигнал наших каналов? Какое тут может быть сотрудничество? Слава богу, что новое поколение мышкой покликает, что-то найдет про Беларусь.

Президент отметил, что важно не оставаться в сфере массовой коммуникации в соцсетях:

- Это актуально, перспективно. Не скажу, что я большой специалист, представляю это только в общих чертах. Важно в этом не отставать. Все вопросы, которые мы обсудили, фиксируются, будет составлен целый план. Надо, чтобы и оппозиционные журналисты, эксперты проконтролировали выполнение вопросов и задач, которые были подняты. В оппозиции хватает людей, которые настроены конструктивно.

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