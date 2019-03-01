Александр Лукашенко: «Беларусь копейки и впредь не возьмет за размещение российских военных объектов»

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Президент во время «Большого разговора» рассказал, что в Беларуси есть два российских военных объекта. И за их размещение Россия ничего не платит.

-Там, что меня радует, три человека россиян, а все остальные белорусы. И служат в интересах России – никаких проблем. Но вы (Россия – Ред.) нам за эти базы ничего не платите. Буквально через год надо заключать новое соглашение. Я сказал начальникам: «Вы знаете, мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете, пусть будут у вас эти деньги. Мы их вам подарим. За базы копейки не возьмем, потому что это общая наша безопасность, -заявил президент. - Но, когда у меня вышли некоторые типы вооружений из строя, я обратился к вашим начальникам: «Надо плечо подставить». Там стали говорить, что это дорого и невозможно, с намеком - надо купить. На что я публично сказал: «Вы что, хотите, чтобы я купил у вас автомат Калашникова, чтобы вас защищать? Если у вас возможностей больше, поддержите сейчас белорусскую армию». В конце концов приняли решение, будем покупать, что поделаешь, я имею в виду самолеты.