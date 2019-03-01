Александр Лукашенко о «Поедем поедим»: «Ну погоревали, что погибли люди, чарку в ресторане выпили. Что тут плохого?»

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- Мы ценим каждую человеческую жизнь. В Беларуси никакого сталинизма не будет, даже при диктатуре Лукашенко. Но это не значит, что под сталинизм надо загонять все, - сказал президент. - А вы уверены, что на этом месте [в Куропатах] фашисты не расстреливали? Евреев, белорусов, поляков, украинцев, русских… Не уверены. Так давайте будем объективными.

Александр Лукашенко высказался о скамье Клинтона, которую несколько раз пытались разрушить.

- Ах, Клинтон прилетел, посидел на лавке. Лавку как святыню оставила наша оппозиция, - говорит Лукашенко. - Я уже сказал: немедленно восстановите! Потому что будут обвинять, что это «улады ўсё зрабілі». Не имеют власти к этому никакого отношения. Президент великой страны, тем более мой хороший… ну почти друг. Ну что плохого? Приехал человек и посидел на лавочке. Вы это возвели в абсолют и начинаете дубасить власть.

Президент заговорил и о ресторане «Поедем поедим».

- Слушайте, чего вы по-зверски относитесь к этим предпринимателям? - не понимает Лукашенко. - Почти полкилометра от этих Куропат. Я, как деревенский человек, православный христианин, как вы меня называете, думаю: пришел человек, посидели на этой лавочке. Вспомнили хорошим словом, ну погоревали, что там погибли люди, зашли в этот ресторан, чарку выпили за упокой этих людей. Что тут плохого? Нет, увидели в этом бешенство какое-то. Толку от этого нет. Ресторан как работал, так и работает. Его никто не закроет, нет оснований для этого.