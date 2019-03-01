Александр Лукашенко о своей безопасности: «Мне часто говорят, чтобы был поаккуратнее»

Изменить размер текста: A A

Журналист «Еврорадио» Змицер Лукашук захотел передать книжку президенту и предположил, что сделать это нужно через пресс-секретаря.

- Давай, чего уж там? Прямо мне неси сюда! А то наш митрополит Павел подумает, что я боюсь за какую-то безопасность и отлучит меня от церкви, - провел неожиданные параллели президент. - Никогда не думал, что люди могут думать, что мне в руки ничего нельзя отдать. Служба безопасности меня часто упрекают: «Вы бы там поаккуратнее». Но если человек к тебе идет с душой и книжку дарит!..Книжка для меня - икона. Я никогда не откажу. Обещаю, что я ее не прочитаю, но по диагонали просмотрю