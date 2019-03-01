Александр Лукашенко о национальной идее: «Буду благодарен, если кто-то сформулирует. Все, что предлагали, избито»

Изменить размер текста: A A

Президент уверен, что мы до сих пор не смогли сформулировать национальную идею.

- Такую, которая захватила бы весь народ. Все, что мне предлагали, - патриотизм, суверенитет... Что-то избито, что-то не подходит нам, вот не ложится на сердце и душу, - сказал президент. Я был бы чрезмерно благодарен, если бы кто-то сформулировал эту идею и убедил меня в том, что это то, что надо.

Александр Лукашенко заговорил об акции «Бессмертный полк».

- Я категорически против, - высказался президент. - Не потому что я против этой акции, это блестящая акция, российская акция, которую они у нас эту идею передрали! «Беларусь помнит» - вы помните эти акции? Я стал президентом, меня ветераны позвали идти от ГУМа до площади Победы и возлагали венки - кто с портретами, кто еще с чем-то... Почему мы должны сейчас бросить свое и схватиться за «Бессмертный полк»?