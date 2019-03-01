2019-03-01T15:05:03+03:00
Политика
КП Беларусь

«Так, женщины, снимайте эти свои штаны деловые! Надевайте длинные платья»: Лукашенко про президентский бал

Сегодня, 1 марта, президент проводит «Большой разговор» с журналистами и экспертами
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИАлександр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

После ответа на вопрос о национальной идее и «Бессмертном полку» Александр Лукашенко вспомнил президентский бал, «чтобы отвлечь всех от серьезных разговоров», и рассказал, как заставил женщин быть женщинами.

- Это было мое жесткое решение! - рассказал о проведении бала президент. - Так, говорю, женщины, снимайте эти свои штаны деловые, надевайте длинные платья и будете танцевать. Кочанова [Глава Администрации президента] говорит: «Господи, никогда эти длинные платья не носила!» А сейчас, говорю, будешь танцевать. С Румасом [премьер-министр Беларуси]. Ну и они там начали тренироваться с Румасом. А я потом думаю: почему с Румасом? Кочанова Наталья Ивановна - симпатичная, худенькая, в отличие от многих наших женщин-чиновниц. С военным человеком пусть танцует. А Румас - с симпатичной девчонкой.

Лукашенко станцевал вальс с мисс Беларусь. Фото с сайта belta.by

Лукашенко станцевал вальс с мисс Беларусь. Фото с сайта belta.by

И после этого бала я уже получаю информацию: все дрожали сразу, все не хотели. А я хочу, чтобы это стало традицией нашей страны. Мне потом информация поступает: «От молодец, Лукашенко, хоть заставил нас быть женщинами, хоть мы платья в пол надели».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко: «Поставили на лыжи сына президента Сирии - он так расчувствовался!»
Александр Лукашенко: «Для меня беларуская мова такой же родной язык, как русский. Может, в этом план я плохой президент»
Президент поручил разработать новую конституцию
Лукашенко о советских вкладах: «Что-то мы выплачивали. Это не все»
Александр Лукашенко: «Я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству»
Александр Лукашенко: «Если я только неделю сбавлю обороты и перестаю заниматься – плюс 3-4 кг»
Лукашенко: «В первый год моего президентства в Минске не было из чего хлеб печь»
Александр Лукашенко: «У меня во власти нет друзей - те, которые были, отсидели в тюрьме»
Лукашенко: «Идеологи - это штучный товар. Массового производства нет»
Лукашенко об отговорках спортивных чиновников: «У нас не две ноги, не две руки, и головы у нас нет»
Александр Лукашенко: «В России 70% пенсионеров не довольны. Так и у нас»
Перепутали французский Брест с белорусским: африканцы задержаны на границе с Польшей
Лукашенко о приватизации: «Крестьяне вилы возьмут и пойдут»
В Гомеле вынесли два приговора за взятки бывшим директорам предприятий