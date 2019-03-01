«Так, женщины, снимайте эти свои штаны деловые! Надевайте длинные платья»: Лукашенко про президентский бал

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После ответа на вопрос о национальной идее и «Бессмертном полку» Александр Лукашенко вспомнил президентский бал, «чтобы отвлечь всех от серьезных разговоров», и рассказал, как заставил женщин быть женщинами.

- Это было мое жесткое решение! - рассказал о проведении бала президент. - Так, говорю, женщины, снимайте эти свои штаны деловые, надевайте длинные платья и будете танцевать. Кочанова [Глава Администрации президента] говорит: «Господи, никогда эти длинные платья не носила!» А сейчас, говорю, будешь танцевать. С Румасом [премьер-министр Беларуси]. Ну и они там начали тренироваться с Румасом. А я потом думаю: почему с Румасом? Кочанова Наталья Ивановна - симпатичная, худенькая, в отличие от многих наших женщин-чиновниц. С военным человеком пусть танцует. А Румас - с симпатичной девчонкой.

Лукашенко станцевал вальс с мисс Беларусь. Фото с сайта belta.by

И после этого бала я уже получаю информацию: все дрожали сразу, все не хотели. А я хочу, чтобы это стало традицией нашей страны. Мне потом информация поступает: «От молодец, Лукашенко, хоть заставил нас быть женщинами, хоть мы платья в пол надели».