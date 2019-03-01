Лукашенко о председательствовании Беларуси в ЕАЭС: «Если откровенно, больших надежд не лелею»

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Во время «Большого разговора» зашла речь о том, что Беларусь готовится к председательству Евразийском экономическом союзе в 2020 году.

-Если откровенно, больших надежд не лелею в плане Евразийского союза. Слишком много настороженностей, разногласий. И, что совсем неприемлемо, экономический союз начинает все больше политизироваться. У нас огромное количество изъятий в наших отношениях торговли, разногласий...Даже отсутствие границ для товаров, капиталов, людей каждая страна пытается обойти, заблокировать движение. А это является аксиомой союза. Есть там проблемы. Знаю, что есть споры у Казахстана с Кыргызстаном. У нас с Россией сколько проблем. Изъяты многие группы товаров из торговых режимов.

Поэтому я особо не рассчитываю на прорыв, даже если мы будем председательствовать в этом союзе, возглавим нашу Евразийскую комиссию. Там вопросы консенсусом решаются, поэтому от позиции одного государства, даже самого крупного, вряд ли что-то зависит.

По словам президента, в этом плане государству нужно полагаться только на себя.

-Наше счастье только в наших руках. Будет хорошо с нашими союзниками- значит еще лучше будет у нас. Но надеяться надо только на себя. Пусть у нас небольшой ресурс для этого, мы же не Америка, Китай, даже не Россия. У них больше возможностей. Но надежда должна быть только на себя. Все, что получится с союзниками – это приложение. Можно вывести здесь Россию за скобки, с ней у нас близкие торгово-экономические отношения, - объяснил президент. - К сожалению, некоторые государства из Евразийского ряда слишком привязаны к другим центрам силы, ориентированы на другие союзы. И это возникло не сегодня, отношения сложились еще до создания ЕАЭС. Поэтому много проблем. Мы будем действовать в рамках заключенных договоров, стараться более глубокую интеграцию продвигать. Потому что интеграция всегда идет на пользу нашей экономике.