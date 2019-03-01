2019-03-01T15:07:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко об экономической независимости: «Абсолютной независимости нет даже у России»

Однако президент подчеркнул, что «суверенитет страны – это икона, это святое, никто в Беларуси командовать не будет»
Эвика ОТТО
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Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"
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Во время «Большого разговора» обсудили экономическую независимость Беларуси.

- Беларусь никогда не была независимой, прежде всего экономически. В Сочи я сказал (имеется в виду встреча с Путиным – прим. Авт.), когда мы с Путиным выходили: суверенитет – это икона, это святое, никто в Беларуси командовать не будет, под плеткой больше ходить не будем. Это власть белорусского народа, белорусского государства в лице президента в рамках наших границ. Что касается, независимости у меня тут свое понимание: никто не бывает независимым абсолютно. Я тогда еще к Путину повернулся и добавил: даже Россия, - заявил Александр Лукашенко. - Какие же мы не зависимые, если нам это надо, это надо, у нас этого нет? И мы покупаем, и хотим, чтобы нам еще подешевле продали в силу какого-то обмена, торга. Чем мы ей (России – прим. Авт.) интересны, чем мы ей помогаем и что предлагаем? Все нам не бесплатно дается – я просто не говорю об этом. Мы относительно независимы. Особенно в этом глобальном мире, где все взаимоувязано и взаимозависимо.

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