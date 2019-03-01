Лукашенко о свободе бизнеса и налогах: «Настоящий бизнесмен боится связываться с государством: ты должен отдать и все»

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Александру Лукашенко высказали опасения представителей бизнеса.

- Когда силовики перестанут кошмарить бизнесменов. Они уже не знают: то ли на них наручники наденут, то ил медаль дадут? – спросил белорусский политик и экономист Ярослав Романчук.

- Я уже не знаю какая тут свобода нужна для того, что бы работать и зарабатывать. Вот я смотрю на ребят «Конте» и «Санта Бремор» ( в зале присутствуют Валентин Байко и Александр Мошенский) . Пусть они не олигархи, не супер богатые., но имею достаток. Почему их знаю? Если надо на спорт или еще на что-то говорю попросите у них. Они никогда не отказывают и помогают и спортсменам, и больным, и нищим. Жалоб не было. Сигнал бы прозвучал. Я не знаю, что им надо, для того, чтобы завтра свободно производить товар и продавать. У силовиков задача одна: Ярослав Романчук не уплатил налог – наручники и туда…Кошмарим только по одной причине: налоги уплати и спи спокойно. Не я придумал эту красивую хорошую формулу. Если не уплатил налоги, кошмарить будут. В Америке 20 и выше лет за неуплату налогов. Любой бизнесмен должен заплатить, настоящий бизнес боится не уплатить налог. Он вообще боится связываться с государством: ты должен отдать и все.