Александр Лукашенко: «Давайте сделаем белорусского президента президентом Союзного государства!»

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Сегодня президент проводит «Большой разговор» с белорусскими и иностранными журналистами.

- Никаких закулисных темных схем мы не вырабатываем, - сказал Александр Лукашенко. - Мы не имеем права по договору сделать что-то за спиной людей. Люди должны определяться и решать эти вопросы. Что касается двух президентов - не вопрос, мы объединимся хоть сейчас, но люди должны решить. (…) Начинают разговаривать о включении страны туда-сюда. Я говорю: вот нормальный вариант - давай в состав Беларуси включим Россию. Ну а чего? Вы думаете, если бы мы серьезно поставили бы этот вопрос, россияне были бы против? Нет. Им нечего бояться - медведь огромный, куда не включи - выйдут в любой момент. Ну и некоторые: «Вот, тут продление власти, прочее». Ну давайте на этом этапе сделаем белорусского президента президентом этого союза. Если принцип равноправия - зачем говорить, что Беларусь нужно куда-то вставить, что руководить союзом должны россияне… Я в шутку об этом говорю, когда начинают сильно наседать.