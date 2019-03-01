Александр Лукашенко о включении Беларуси в состав России: «98% белорусов проголосуют против»

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- Никаких замашек со стороны президента России на то, что надо Беларусь включить в состав России, я ни разу не услышал. Даже настояния такого не было - а я этого человека знаю два десятка лет. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь. Многие об этом говорят, не секрет. Я в шутку говорю. Союз строится на принципах равноправия - других принципов быть не может. Здесь мы не претендуем на богатства России - свое бы не потерять. Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как говорят в России, включении Беларуси в состав России - 98% проголосуют против. Не потому, что у нас общество настроено против России. Выросли новые поколения и поняли, что мы может жить и сотрудничать в совершенно другой форме - как родные, как близкие. И белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире - что в этом плохого? Обсуждая с президентом России этот вопрос, мы четко договорились, что сегодня ни в коем случае нельзя пережимать ситуацию. Нельзя делать тех шагов, которые будут во вред.

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