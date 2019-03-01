2019-03-01T11:26:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Завмаг из Борисова подозревается в присвоении почти 350 тысяч рублей

За незаконную прибыль 36-летняя женщина жила на широкую ногу
Павел МИЦКЕВИЧ
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Завмаг из Борисова подозревается в присвоении почти 350 тысяч рублейЗавмаг из Борисова подозревается в присвоении почти 350 тысяч рублейФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Милиция проверила один из мебельных магазинов Борисова и выявила огромную недостачу: с сентября 2014 года по декабрь 2018 года пропало почти 350 тысяч рублей. Предполагается, что полученные от продажи мебели деньги частично вносились в качестве платы за фиктивно оформленную рассрочку или полностью присваивались.

Внятных объяснений со стороны заведующей магазином не получили, поэтому провели ревизию. Позже завмаг объяснила, что мебель покупали жители соседней страны, а расплатиться за товар обещали поэтапно. Но в ходе проверки эта версия не подтвердилась.

Милиция выяснила, что 36-летняя заведующая предлагала купить мебель по цене ниже ее себестоимости, поэтому покупателей нашлось много. Но вырученные от продаж деньги через кассу не проводились, соответственно, чеки тоже не выдавались.

- Чтобы отвести от себя подозрения, завмаг оформляла на вновь проданную мебель фиктивные договоры купли-продажи с условием рассрочки платежа, - рассказали в УВД Минского облисполкома. - Рассрочка оформлялась как на родственников, так и на тех, кто раньше покупал мебель в магазине, либо вовсе на придуманные имена.

За незаконную прибыль заведующая магазином жила на широкую ногу: ездила за границу, делала дорогой ремонт в квартире, покупала технику.

Сейчас женщине предстоит ответить по уголовной статье за «присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенного в особо крупном размере». Суд может наказать заведующую заключением на срок до 12 лет.

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