В Гродно завели дело на парня, который оставил умирать щенка

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За жестокость к собаке ответит по уголовной статье житель Гродно. 24-летний парень сломал своему питомцу лапу, ударив его ногой. А потом оставил погибать в голом поле. Но животное со своего балкона заметил другой мужчина, позвал на помощь зоозащитников, и те спасли пса, который уже вмерз в лед, - отвезли к ветеринарам. В клинике у щенка диагностировали перелом лапы.

Милиция нашла хозяина несчастного животного. Парень снимал квартиру, а затем съехал. Свою жестокость он объяснил жизненными трудностями. Но сейчас ему придется ответить перед судом, который может наказать за жестокое обращение с животным общественными работами, крупным штрафом, исправработами или арестом, рассказала официальный представитель Октябрьского РОВД Гродно Марина Белко.