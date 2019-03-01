2019-03-01T11:33:09+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно завели дело на парня, который оставил умирать щенка

Свою жестокость парень объяснил жизненными трудностями
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гродно завели дело на парня, который оставил умирать щенка. Фото: УВД ГродноВ Гродно завели дело на парня, который оставил умирать щенка. Фото: УВД Гродно
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За жестокость к собаке ответит по уголовной статье житель Гродно. 24-летний парень сломал своему питомцу лапу, ударив его ногой. А потом оставил погибать в голом поле. Но животное со своего балкона заметил другой мужчина, позвал на помощь зоозащитников, и те спасли пса, который уже вмерз в лед, - отвезли к ветеринарам. В клинике у щенка диагностировали перелом лапы.

Милиция нашла хозяина несчастного животного. Парень снимал квартиру, а затем съехал. Свою жестокость он объяснил жизненными трудностями. Но сейчас ему придется ответить перед судом, который может наказать за жестокое обращение с животным общественными работами, крупным штрафом, исправработами или арестом, рассказала официальный представитель Октябрьского РОВД Гродно Марина Белко.

В клинике у щенка диагностировали перелом лапы. Фото: УВД Гродно

В клинике у щенка диагностировали перелом лапы. Фото: УВД Гродно

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