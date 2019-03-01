Александр Лукашенко: «Правительству России нужно прекратить лоббировать олигархические кланы, блокируя наши отношения в союзе»

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1 марта проходит встреча Александра Лукашенко с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

Первый вопрос задал российский журналист - об объединении Беларуси и России. По словам президента, пока что по этому вопросу работа не продвигается. И для начала нужно решить некоторые проблемы.

- Например, зачем вы торпедируете поставки белорусской сельхозпродукции, самой качественной в мире, это даже Запад признал. А вы эти предприятия не пускаете на российский рынок. Ответ понятен, что дело здесь не в качестве, не в том, что вы нашли какие-то бациллы, - обращается Александр Лукашенко к российскому журналисту. - В правительстве России часто говорю: «Если вы достигнете такого качества продукции, как в Беларуси, вы будете счастливыми людьми». Вы это признаете, что мы далеко в этом плане ушли. Зачем вы под предлогом, что она грязная, блокируете поставки? Велико давление определенных групп. К примеру, бывший ваш министр сельского хозяйства Ткачев. Он один из крупнейших сельскохозяйственных баронов…Вы думаете, он пропустит наш сахар, по качеству лучший, на территорию России? Когда он дополнительно 7 - 8 заводов скупил, чтобы производить там сахар. Люди знают, что у нас сахар хороший, качественный, сертифицированный. Но это очень сильный конкурент для его объединения.

Также Лукашенко упомянул, что подобные истории продолжаются и сейчас. На сегодня к поставкам на российский рынок закрыто 11 молочных предприятий, частично закрыто 13 предприятий и три птицефабрики.

- Зачем вы это делаете, зная, что белорусская продукция абсолютно чистая? - говорит президент. - И мы знаем, что вы к нам на границе относитесь принципиально. Мы вообще поставляем самое лучшее, себе не оставляем, вам поставляем, чтобы не предъявляли претензий. Самого лучшего качества! Надо прекратить правительству России лоббировать олигархические кланы, когда крупный бизнес сросся с властью, блокируя наши отношения в союзе. А ведь в документах предусмотрено, что у нас общий рынок, мы должны свободно торговать.