2019-03-01T12:31:41+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко об отношениях с Россией: «Прекратите нас называть нахлебниками!»

Президент обозначил несколько проблем, которые двум государствам нужно решить
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"
Изменить размер текста:

1 марта Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. Отвечая на вопрос российского журналиста об объединении России и Беларуси, президент обозначил проблемы, которые нужно решать. Например, разрешение на грузоперевозки.

- Мы перевозим из третьих стран, из Польши, Германии, груз в Россию. Нам таких поездок разрешено 75 тысяч. А мы сколько разрешаем? У нас нет ограничений. Мы, небольшая страна, не боимся, что нас задавят ваши транспортники, а вы нам - аж 75 тыс. За последние годы разрешение для поляков увеличили в два раза! А нам снизили с 120 тыс. до 75. Это что, достойно нашего союза? Надо снять эти вопросы, они касаются многих. Они вообще для России безболезненны, я не понимаю, почему они не решаются! Говорят, что это нужно решать, но они не решаются. И поручения были со стороны президента. Как мы должны на это реагировать? Самая большая проблема в наших отношениях? Вы (Россия. - Ред.) не знаете, что происходит у младшего брата. Вы не знаете, чем живет Беларусь. Вы не знаете проблем, которые на поверхности лежат. И прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов.

Также президент затронул тему кредитов.

- Вы (Россия. - Ред.) выдали нам кредит и каждый день говорите об этом, эти нахлебники, мы им дали кредиты. Так мы вам миллиард долларов в год платим по всем процентам. Американцы вам дают 10 млн за 200 млрд долларов, которые вы там храните. За какой вопрос ни возьмись, куда ни кинь - везде клин. И специалисты, руководство нашей страны знают об этом, но мы не погружаем народ в это, это наши вопросы. Мы их должны решать, они лежат на поверхности… Я вынужден об этом говорить, чтобы в России меня услышали. И россияне понимали, что мы не нахлебники, а родные люди. Мы готовы с вами сотрудничать, жить вместе, и мы прекрасно понимаем, что там нас не ждут, мы там не нужны. Пример тому - Украина. Нас могут использовать против России, а мы устали от использования. Всю нашу историю нас где-то использовали и плеткой стегали, чтобы бежали быстрее.

Александр Лукашенко о включении Беларуси в состав России: «98% белорусов проголосуют против»

«Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь. Многие об этом говорят, не секрет.» (подробнее)

Еще яркие цитаты со встречи читайте ЗДЕСЬ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Александр Лукашенко о своей безопасности: «Мне часто говорят, чтобы был поаккуратнее»
Лукашенко: «Россияне не устанавливают ракеты за Москвой, чтобы их нацелить на Беларусь»
Александр Лукашенко о «Поедем поедим»: «Ну погоревали, что погибли люди, чарку в ресторане выпили. Что тут плохого?»
Александр Лукашенко: Я не могу кричать «Всех порубаем, всех перебьем за независимость, за суверенитет!», это не мой сленг
Александр Лукашенко: «Россия болеет той же основной демографической проблемой, что и мы»
Лукашенко о российских СМИ: «Обидно, когда гадость всякую, заказуху пишут»
Александр Лукашенко: «Ну переживем мы эти 400 миллионов в этом году, может, чуть меньше будет, переживем»
Александр Лукашенко: «Куропаты мы в порядок приведем, хочет этого кто-то или не хочет»
Александр Лукашенко об указе о развитии Оршанского района: «Мы хотим апробировать тот путь, по которому пойдут такие города»
Александр Лукашенко: «Столетие БНР – ну, столетие, великая дата, отпраздновали – хватит. Празднования на стадионе «Динамо» не будет»
Лукашенко - о выборах: «Я уже наелся власти»
Александр Лукашенко: «Беларусь копейки и впредь не возьмет за размещение российских военных объектов»
Лукашенко о том, как могут зарабатывать белорусы: «Мы же бульбаши - картошки отварите, драники приготовьте»
Александр Лукашенко: «Какое может быть сотрудничество, если в России боятся наших каналов?»
Александр Лукашенко: «Давайте сделаем белорусского президента президентом Союзного государства!»
Александр Лукашенко: «Правительству России нужно прекратить лоббировать олигархические кланы, блокируя наши отношения в союзе»
Александр Лукашенко о включении Беларуси в состав России: «98% белорусов проголосуют против»
В Гродно завели дело на парня, который оставил умирать щенка
Александр Лукашенко о сносе памятников: «Пример показала Россия»
Александр Лукашенко об общей валюте Союзного государства: «Зачем нам выдумывать таллер? Это будет рубль»
Александр Лукашенко: «Я был одним из инициаторов нашего союза с Россией. Я всегда говорил: судьба наша такая - жить вместе»
Завмаг из Борисова подозревается в присвоении почти 350 тысяч рублей
Александр Лукашенко: «Вы легко знаете, как можно окрасить любую позитивную новость в совершенно темный цвет»
В Брестской области при пожаре спасли 70 телят
«Вплоть до пожизненного изъятия автомобиля». В МВД предлагают ужесточить наказание нетрезвым водителям