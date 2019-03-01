Лукашенко об отношениях с Россией: «Прекратите нас называть нахлебниками!»

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1 марта Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. Отвечая на вопрос российского журналиста об объединении России и Беларуси, президент обозначил проблемы, которые нужно решать. Например, разрешение на грузоперевозки.

- Мы перевозим из третьих стран, из Польши, Германии, груз в Россию. Нам таких поездок разрешено 75 тысяч. А мы сколько разрешаем? У нас нет ограничений. Мы, небольшая страна, не боимся, что нас задавят ваши транспортники, а вы нам - аж 75 тыс. За последние годы разрешение для поляков увеличили в два раза! А нам снизили с 120 тыс. до 75. Это что, достойно нашего союза? Надо снять эти вопросы, они касаются многих. Они вообще для России безболезненны, я не понимаю, почему они не решаются! Говорят, что это нужно решать, но они не решаются. И поручения были со стороны президента. Как мы должны на это реагировать? Самая большая проблема в наших отношениях? Вы (Россия. - Ред.) не знаете, что происходит у младшего брата. Вы не знаете, чем живет Беларусь. Вы не знаете проблем, которые на поверхности лежат. И прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов.

Также президент затронул тему кредитов.

- Вы (Россия. - Ред.) выдали нам кредит и каждый день говорите об этом, эти нахлебники, мы им дали кредиты. Так мы вам миллиард долларов в год платим по всем процентам. Американцы вам дают 10 млн за 200 млрд долларов, которые вы там храните. За какой вопрос ни возьмись, куда ни кинь - везде клин. И специалисты, руководство нашей страны знают об этом, но мы не погружаем народ в это, это наши вопросы. Мы их должны решать, они лежат на поверхности… Я вынужден об этом говорить, чтобы в России меня услышали. И россияне понимали, что мы не нахлебники, а родные люди. Мы готовы с вами сотрудничать, жить вместе, и мы прекрасно понимаем, что там нас не ждут, мы там не нужны. Пример тому - Украина. Нас могут использовать против России, а мы устали от использования. Всю нашу историю нас где-то использовали и плеткой стегали, чтобы бежали быстрее.

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