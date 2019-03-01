2019-03-01T12:52:08+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «Куропаты мы в порядок приведем, хочет этого кто-то или не хочет»

Сегодня, 1 марта, президент проводит «Большой разговор» с журналистами и экспертами
Полина ПАСТЕРНАК
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Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"
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Александр Лукашенко рассказал о судьбе Куропат.

- Про Куропаты я вам тоже сказал. Все меня упрекали: «Куропаты, Куропаты…» Поручил взяться за Куропаты. Установить скромный памятник погибшим, что-то там сделать такое душевное, без великих затрат, чтобы увековечить это место.

Так вы же на меня обрушили целый шквал: «А-а-а, тут улада хочет перехватить инициативу, нам не нужна никакая власть, мы сами!» Ну, сами – ну так сделайте. Все это используется в пропагандистских целях. А Куропаты мы в порядок приведем, будьте уверены. Хочет этого кто-то или не хочет.

Там похоронены наши люди. И меня сегодня ворошить кости этих людей и смотреть, это немцы застрелили, сталинисты или еще кто-то – мне пока как-то не хочется этого.

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Газовик Александр Шляхтин: «Мы случайно нашли Куропаты 30 лет назад». «Комсомолка» поговорила с очевидцем событий - газовик Александр Шляхтин впервые рассказывает, как в конце 80-х курировал прокладку нового газопровода вокруг Минска и случайно наткнулся на человеческие останки (Читать здесь)

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