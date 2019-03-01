Александр Лукашенко: «Куропаты мы в порядок приведем, хочет этого кто-то или не хочет»

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Александр Лукашенко рассказал о судьбе Куропат.

- Про Куропаты я вам тоже сказал. Все меня упрекали: «Куропаты, Куропаты…» Поручил взяться за Куропаты. Установить скромный памятник погибшим, что-то там сделать такое душевное, без великих затрат, чтобы увековечить это место.

Так вы же на меня обрушили целый шквал: «А-а-а, тут улада хочет перехватить инициативу, нам не нужна никакая власть, мы сами!» Ну, сами – ну так сделайте. Все это используется в пропагандистских целях. А Куропаты мы в порядок приведем, будьте уверены. Хочет этого кто-то или не хочет.

Там похоронены наши люди. И меня сегодня ворошить кости этих людей и смотреть, это немцы застрелили, сталинисты или еще кто-то – мне пока как-то не хочется этого.

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