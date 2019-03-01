2019-03-01T12:45:16+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «Столетие БНР – ну, столетие, великая дата, отпраздновали – хватит. Празднования на стадионе «Динамо» не будет»

Сегодня, 1 марта, президент проводит «Большой разговор» с журналистами и экспертами
Полина ПАСТЕРНАК
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Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"
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Президент высказался об инициативе отметить День Воли на стадионе «Динамо».

- Что касается празднования и собрания на стадионе «Динамо», этого не будет. Откровенно говорю, это слышат все, кто будет принимать решение. Когда-то у меня спрашивали: «Гайд-парк, Гайд-парк, почему у нас в Беларуси нет места, чтобы можно было свободно собраться поговорить?» Я тогда был депутатом, потом стал президентом, подумал: «Ну почему не иметь такую территорию?». Только чтобы никому мы не мешали, чтобы это не было в центре города, что мы начинаем бузу какую-то там устраивать.

Мы определили такое место – площадь Бангалор. Ну кому мы запрещали там? Мы даже помогали оппозиции, когда она собиралась там, ставили эти рамки, чтобы какой-то негодяй не принес там какую-то взрывчатку. Даже петарду какую-то взорвут, задушат, как на Немиге было, друг друга передавят. Собирайтесь, пожалуйста, и проводите. Зачем вы лезете на стадион «Динамо»?

Это личное оскорбление для меня. Вы знаете, сколько я вложил труда в реконструкцию этого стадиона, собирая по крохам, нажимая на предпринимателей, бюджеты выделяя? Построили к европейским играм, мы хотим всему миру продемонстрировать Беларусь. А вы рветесь на этот стадион «Динамо»! У нас есть место для проведения подобных акций. Прямо отвечаю: на стадионе «Динамо» этого не будет.

Мэр города это слышит. Не тратьте нервы, не идите на конфронтацию. Давайте собираться на Бангалор. Столетие – ну, столетие, великая дата, отпраздновали – хватит. Что касается роли БНР, значения БНР, вы видите, что мы предприняли на уровне президента переоценку ценностей и мы спокойно движемся в направлении того, чтобы разобраться, как было и что было.

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