2019-03-01T12:46:11+03:00
Экономика
КП Беларусь

Александр Лукашенко об указе о развитии Оршанского района: «Мы хотим апробировать тот путь, по которому пойдут такие города»

1 марта проходит «Большой разговор» с президентом
Яна ПТИЧКИНА
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Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"
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Отвечая на вопросы, Александр Лукашенко прокомментировал указ о развитии Оршанского района, который подписал в начале этого года. Он предполагает много льгот. Лукашенко рассказал, что его за этот указ критиковали, потому Оршанский район - это малая родина президента.

- Я действительно взял этот проект, потому что я знаю этот город, там меня не обойдешь. Я знаю, все предприятия, и вы знаете, сколько было труда? Одна из причин, что у некоторых министров, как у вас принято говорить, головы полетели – это было невыполнение моих решений по Орше, - рассказал Александр Лукашенко. - Потом вышли на какой-то единый образец, мы его сейчас прокатываем в Орше. Уже началась работа в Борисове, в Барановичах, Молодечно и так далее. Там тоже есть определенные проблемы, пусть и не такие существенные. Мы хотим апробировать тут путь, по которому пойдут такие города. Нас беспокоит сегодня не столько Минск, областные и районные центры - по занятости, трудоустройству, даже по доходам населения. Там мы проблемы решаем худо-бедно. А вот эти города крупные, 100 тысяч человек, чуть меньше, где накопилось много проблем. А это огромное количество населения. Куда деваться этим людям? Им надо помогать там. Поэтому было решено создать этот проект на примере Орши.

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