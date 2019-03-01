Лукашенко о том, как могут зарабатывать белорусы: «Мы же бульбаши - картошки отварите, драники приготовьте»

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В пятницу, 1 марта, Александр Лукашенко пригласил журналистов и экспертов на «Большой разговор». Отвечая на вопросы, президент пожурил белорусов за то, что в них мало развита предпринимательская жилка, хотя государство создало для этого все условия.

- В течение дня зарегистрировался, иди работай. Заплатил там какую-то копейку, единый налог, а где-то вообще ничего не платишь, так называемые самозанятые. И еще ни одной жалобы не было, чтобы кого-то задержали, какой-то бюрократизм кого-то заел - и не пустили человека работать, - отметил Александр Лукашенко. - Просто надо людям нашим начинать шевелиться. Они привыкли, и это моя вина, что где-то тут зарплату не выплатили, в тюрьму посадили руководителя... И у людей сложилось впечатление, что работай не работай - ничего, президент услышит, заставит, заплатят зарплату. Что, этого нет? Это тенденцией уже стало у нас. (...) Нашим людям надо, как я когда-то сказал, и мы долго шутили, раздеваться и работать.

Отдельно Александр Лукашенко отметил, что Беларусь - транзитная страна. А это дает множество возможностей заработать на тех, кто проезжает через нашу территорию.

- Картошки отварите, мы же бульбаши! Драники выпекайте, чай приготовьте, автомобиль помойте, еще что-то. Море услуг! Отремонтировать машину, обслужить чего-то. Надо просто шевелиться. Надо, чтобы у белоруса эта предпринимательская жилка просыпалась. Еще раз подчеркиваю: мы создали все условия. Иди, торгуй, производи что-то, корзины плети, косы, трактора ремонтируй, велосипеды и так далее. Уже насколько предоставили свободу, что трудно найти такую страну, которая предоставила бы столько свобод для предпринимательства. Публично говорю: 50 на 50. За 50% вашего благосостояния отвечаю я, а за 50% отвечаете вы.

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