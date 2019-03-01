2019-03-01T12:44:02+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лукашенко о том, как могут зарабатывать белорусы: «Мы же бульбаши - картошки отварите, драники приготовьте»

По мнению президента, белорусам не хватает предпринимательской жилки
Яна ПТИЧКИНА
Поделиться:
Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"
Изменить размер текста:

В пятницу, 1 марта, Александр Лукашенко пригласил журналистов и экспертов на «Большой разговор». Отвечая на вопросы, президент пожурил белорусов за то, что в них мало развита предпринимательская жилка, хотя государство создало для этого все условия.

- В течение дня зарегистрировался, иди работай. Заплатил там какую-то копейку, единый налог, а где-то вообще ничего не платишь, так называемые самозанятые. И еще ни одной жалобы не было, чтобы кого-то задержали, какой-то бюрократизм кого-то заел - и не пустили человека работать, - отметил Александр Лукашенко. - Просто надо людям нашим начинать шевелиться. Они привыкли, и это моя вина, что где-то тут зарплату не выплатили, в тюрьму посадили руководителя... И у людей сложилось впечатление, что работай не работай - ничего, президент услышит, заставит, заплатят зарплату. Что, этого нет? Это тенденцией уже стало у нас. (...) Нашим людям надо, как я когда-то сказал, и мы долго шутили, раздеваться и работать.

Отдельно Александр Лукашенко отметил, что Беларусь - транзитная страна. А это дает множество возможностей заработать на тех, кто проезжает через нашу территорию.

- Картошки отварите, мы же бульбаши! Драники выпекайте, чай приготовьте, автомобиль помойте, еще что-то. Море услуг! Отремонтировать машину, обслужить чего-то. Надо просто шевелиться. Надо, чтобы у белоруса эта предпринимательская жилка просыпалась. Еще раз подчеркиваю: мы создали все условия. Иди, торгуй, производи что-то, корзины плети, косы, трактора ремонтируй, велосипеды и так далее. Уже насколько предоставили свободу, что трудно найти такую страну, которая предоставила бы столько свобод для предпринимательства. Публично говорю: 50 на 50. За 50% вашего благосостояния отвечаю я, а за 50% отвечаете вы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Лукашенко: «Столетие БНР – ну, столетие, великая дата, отпраздновали – хватит. Празднования на стадионе «Динамо» не будет»

Президент высказался об инициативе отметить День Воли на стадионе «Динамо» (подробнее)

Лукашенко – о выборах: «Я уже наелся власти»

Президент пообещал, что все пройдет честно и конкурентно (подробнее)

Александр Лукашенко о включении Беларуси в состав России: «98% белорусов проголосуют против»

«Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь. Многие об этом говорят, не секрет.» (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Александр Лукашенко о своей безопасности: «Мне часто говорят, чтобы был поаккуратнее»
Лукашенко: «Россияне не устанавливают ракеты за Москвой, чтобы их нацелить на Беларусь»
Александр Лукашенко о «Поедем поедим»: «Ну погоревали, что погибли люди, чарку в ресторане выпили. Что тут плохого?»
Александр Лукашенко: Я не могу кричать «Всех порубаем, всех перебьем за независимость, за суверенитет!», это не мой сленг
Александр Лукашенко: «Россия болеет той же основной демографической проблемой, что и мы»
Лукашенко о российских СМИ: «Обидно, когда гадость всякую, заказуху пишут»
Александр Лукашенко: «Ну переживем мы эти 400 миллионов в этом году, может, чуть меньше будет, переживем»
Александр Лукашенко: «Куропаты мы в порядок приведем, хочет этого кто-то или не хочет»
Александр Лукашенко об указе о развитии Оршанского района: «Мы хотим апробировать тот путь, по которому пойдут такие города»
Александр Лукашенко: «Столетие БНР – ну, столетие, великая дата, отпраздновали – хватит. Празднования на стадионе «Динамо» не будет»
Лукашенко - о выборах: «Я уже наелся власти»
Александр Лукашенко: «Беларусь копейки и впредь не возьмет за размещение российских военных объектов»
Александр Лукашенко: «Какое может быть сотрудничество, если в России боятся наших каналов?»
Лукашенко об отношениях с Россией: «Прекратите нас называть нахлебниками!»
Александр Лукашенко: «Давайте сделаем белорусского президента президентом Союзного государства!»
Александр Лукашенко: «Правительству России нужно прекратить лоббировать олигархические кланы, блокируя наши отношения в союзе»
Александр Лукашенко о включении Беларуси в состав России: «98% белорусов проголосуют против»
В Гродно завели дело на парня, который оставил умирать щенка
Александр Лукашенко о сносе памятников: «Пример показала Россия»
Александр Лукашенко об общей валюте Союзного государства: «Зачем нам выдумывать таллер? Это будет рубль»
Александр Лукашенко: «Я был одним из инициаторов нашего союза с Россией. Я всегда говорил: судьба наша такая - жить вместе»
Завмаг из Борисова подозревается в присвоении почти 350 тысяч рублей
Александр Лукашенко: «Вы легко знаете, как можно окрасить любую позитивную новость в совершенно темный цвет»
В Брестской области при пожаре спасли 70 телят
«Вплоть до пожизненного изъятия автомобиля». В МВД предлагают ужесточить наказание нетрезвым водителям