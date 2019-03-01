Лукашенко - о выборах: «Я уже наелся власти»

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1 марта Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с белорусскими и иностранными журналистами. Конечно, прозвучал вопрос о выборах.

- Все пройдет строго по закону и в нужное время, - заверил Лукашенко. - Даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением и выбирать время, чтобы пропихнуть себя во власть. Я уже власти наелся. Я видел в оппозиционных СМИ много вопросов по поводу персоналий и меня как президента - я не ухожу от этих вопросов, мы их обсудим. А что касается парламентских и президентских выборов, мы в марте-апреле примем решение по срокам их проведения.

По словам Лукашенко, все будут сдавать экзамен перед народом.

- Нам главное - все по-деловому провести, не окунуться в какую-то драчку, что пострадают люди, пострадает страна и это аукнется на наших детях. Достойно давайте проведем. Я вам обещаю, что я не буду использовать ни современные технологии, ни еще чего-то, чтобы повысить свой рейтинг или рейтинг кого-то, кого государство будет поддерживать на парламентских выборах. Обещаю, что все будет честно и конкурентно. Но если я буду видеть, что кто-то из политиков сделает ставку на разрушение страны и стабильности, я отвечу.