Александр Лукашенко: «Россия болеет той же основной демографической проблемой, что и мы»

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Недавно чиновники рассказали, что программу семейного капитала хотят продлить и немного изменить. Это подтвердил и президент.

- Совсем недавно у меня на совещании мы рассматривали этот вопрос перед посланием президента России. И я порадовался за президента, что он в своем послании начал именно с этого. И подумал, что Россия болеет той же основной демографической проблемой, что и мы. Рамки семейного капитала будут расширены. Семейный капитал могут использовать на здоровье ребенка, образование ребенка, а теперь мы его договоримся расширить. В ближайшее время эти решения будут приняты, - рассказал Александр Лукашенко.