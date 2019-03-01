2019-03-01T13:06:58+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: Я не могу кричать «Всех порубаем, всех перебьем за независимость, за суверенитет!», это не мой сленг

Сегодня, 1 марта, президент проводит «Большой разговор» с журналистами и экспертами
Полина ПАСТЕРНАК
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Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"
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Отвечая на вопрос о суверенитете и независимости Беларуси, президент сказал:

- Я – первый президент Беларуси. Я, а не кто-то. Простите за нескромность, я президент той страны, поколение которых мы вместе создали это государство. Так что, я собственными руками должен угробить его? Я не имею права и возможности гвалтом кричать «Всех порубаем, всех перебьем за независимость, за суверенитет!»? Это не мой сленг.

Я не имею права как президент так себя вести. Тем более это не моя позиция. Надо аккуратно это делать. Четверть века прошло, и мы только сегодня можем сказать, что мы создали это суверенное и независимое государство.

Мы все привержены, и я прежде всего, нашему суверенитету и независимости. Только у нас разные методы борьбы за это. Я не хочу войны, я не хочу раздрая. Почему я называют свою оппозицию «так называемой»? Потому что некоторые оголтелые там есть, думают: войнушку тут развяжем, дестабилизируем обстановку и на этом погреем руки. Не получится. Если я буду президентом, ни у кого не получится. Я вас первыми брошу в полымя этой дестабилизации. Вы не будете кричать с экранов телевизоров «У нас тут плохо».

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