Александр Лукашенко: «Ну переживем мы эти 400 миллионов в этом году, может, чуть меньше будет, переживем»

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Сегодня в выставочном центре «Белэкспо» проходит «Большой разговор» с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

- Когда я говорю, что белорусы - это россияне со знаком качества, россияне шутя обижаются - якобы я их ниже ставлю, чем белорусов. Чего вы обижаетесь? Это в шутку сказано. Мы такие же люди. Вот я - я себя ощущаю не хуже, не лучше, чем россияне вообще. Ну чего вы так заточены против россиян?

Меня все зовут на Кавказ. Точка проблемная, весь мир: «Ах, Кавказ, Кавказ». Но как относятся там к нам, к белорусам! Они мало связаны с нами экономически, но насколько они проникнуты любовью к нам! Я уже не говорю о ленинградцах, о москвичах, я даже не говорю о богатых людях, которые не приветствуют наш курс экономического развития. К нам нормально россияне относятся, чего мы должны в них камни бросать?

Ну да, понятно, хотят где-то экономически прижать, озабочены налоговым маневром, ну и господь с вами. Ну переживем мы эти 400 миллионов в этом году, может, чуть меньше будет, переживем! В ноябре закончим модернизацию своих заводов и купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть, сегодня нефти - покупай где хочешь! Вопрос в цене. Когда мы закончим, глубина переработки будет 92 - 95% - и кто от этого выиграет? Просто на российский рынок, где перерабатывается российская нефть, мы привезем чужую. Мы все переживем.