Лукашенко о российских СМИ: «Обидно, когда гадость всякую, заказуху пишут»

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Уже не в первый раз за почти 2,5 часа выступления президент говорит об отношениях с Россией. По его словам, в Беларуси анализируют все, что пишут российские СМИ.

- Когда начинают нас в чем-то упрекать, я собираю и на стол кладу кипу этих документов, все ссылки - начиная от маленьких блогеров до специально созданных сайтов. Я говорю (президенту России): слушай, а если бы мы в Беларуси создали такие сайты и начали завтра долбать вас, как вы это делаете в отношении Беларуси? Он ответил, что даже не читает их и мне не советует. Я говорю, что читаю, потому что люди это читают, особенно в России - другого источника информации они не имеют. Мы обсуждали эту тему очень серьезно и договорились о том, что нам не следует идти этим путем и грязью поливать друг друга. Путин прав в том, что Россия огромная, разная - он говорит об этом, когда я начинаю упрекать, мол, ну как так, мы же близкие. Он отвечает, что у них столько блогеров, что их просто не отследишь. Тем не менее обидно, когда какие-то газеты крупные гадость всякую, заказуху пишут.