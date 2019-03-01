2019-03-01T15:55:25+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «Мусульмане во всем мире ко мне и к Беларуси относятся как к близким людям»

Президент рассказал о сотрудничестве с Азербайджаном
Захар ПЛАТОНОВ
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Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"
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1 марта, президент проводит «Большой разговор» с журналистами и экспертами. Один из вопросов касался сотрудничества с Азербайджаном.

- С Ильхамом Алиев (президент Азербайджана – Ред.) у нас сложились хорошие отношения, - сказал Лукашенко. - У нас нет проблем. Он не молчал, когда мы попали под санкции Евросоюза. Точно так же, как грузин Саакашвили, не знаю, понравится такое сравнение или нет. Тот сражался за Беларусь, повторял: вы не знаете Беларусь, зачем вы на них давите? Что касается экономики. Жаль мы не можем покупать в Азербайджане нефть – нет такой логистики. Но у Азербайджана есть чем с нами торговать. И так случилось, что при СССР Азербайджан не так развивали в плане реального сектора экономики, как Беларусь. Азербайджан выдавал на-гора нефть. Когда Союз развалился, страна стала перед фактом: де реальный сектор? Обувать и одевать людей надо. Ильхам взял курс на то, чтобы реальный сектор создать. Объездили весь мир, посмотрели. Потом сказал мне: нам подходит то, что есть в Беларуси, помоги. Сейчас мы создаем совместные производства по автомобилестроению, по нефтепереработке. У нас есть технологии. И по ВПК (Военно-промышленный комплекс – Ред.) мы сотрудничаем. Хоть нас и критикуют близкие союзники – Армения. К нам в Азербайджане относятся как к братьям. Хотя мы православные крестьяне, а там – мусульмане. Нам это не мешает. Это образец отношений христианского государства и мусульманского. Хотя и с Таджикистаном у нас блестящие отношения. Мне повезло: мусульмане во всем мире ко мне и к Беларуси относятся как к близким людям.

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