Александр Лукашенко о выделение земель: «В Беларуси так – кусок земли без президента не получишь»

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- Частное сельское хозяйство эффективнее, чем государственное? Может быть, но к этому идут десятилетиями. И Беларусь с Лукашенко – если он там будет еще, не уйдет, не умер - десятилетиями будет идти. При Романчуке (имеет в виду Ярослава Романчука – прим. Авт.) - за три года, но жди революции. Я знаю как делили собственность, я знаю как за сутки решали. В Беларуси так, что ты кусок земли без президента не получишь. В свое время я передал это дело губернаторам. Один из них отдал иранцам то ли кому 500 гектаров самой плодородной земли. Я был вынужден с международным скандалом изъять ее и сеять там хлеб. И после это случая снова вернул это право президенту. Потому что на местах начался разбой. Вот так и сов всей собственностью. Теоритически говорить красиво, но когда сталкиваешься с жизнью, пощупаешь это руками, это не так, - сказал президент.