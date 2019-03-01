Александр Лукашенко: «В России 70% пенсионеров не довольны. Так и у нас»

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1 марта, президент проводит «Большой разговор» с журналистами и экспертами. Елена Анисим, председатель «Таварыства беларускай мовы імя Франіцшка Скарыны», депутат Палаты представителей национального собрания, задавая вопрос, отметила, что пенсионеры в регионах не могут оплатить все элементарные расходы. Одна из ее идей: вернуть часть льгот, например, на проезд.

- Есть проблема: молодежь часто решает ухать заграницу, когда видит: наши пенсионеры порой живут в более худших условиях, чем пенсионеры в Украине, России, - заметила Елена Анисим.

- Это вечный вопрос, - ответил Лукашенко. - Могли бы задать его и в Парламенте. Нет, надо тут испортить народу настроение. Но вы правы. Каждый по-разному живет. Но пенсия слабая. Но не знаю, причем тут Украина. Украина мечтает о наших пенсиях. Может, в Украине и России у кого-то хорошая пенсия. Но скажите, что пенсионерам в России чего-то хватает? Нет, те же проблемы. Последние исследования показывают: 70 процентов пенсионеров не довольны. Так и у нас. Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема на повестке дня стоит. Разберемся с многодетными семьями, а то через 30 лет в Беларуси половина [нынешнего] населения останется. Женщины рожать не хотят. Мужиков нормальных от кого рожать нет. Пока занялись этим вопросом, но подойдем и к пенсиям.

Александр Лукашенко: «Прирост населения, повышение трудового потенциала - вопрос национальной безопасности»