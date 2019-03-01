2019-03-01T16:19:17+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «В России 70% пенсионеров не довольны. Так и у нас»

Президент пообещал разобраться с поддержкой многодетных семей, а потом взяться за вопрос пенсий
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"
Изменить размер текста:

1 марта, президент проводит «Большой разговор» с журналистами и экспертами. Елена Анисим, председатель «Таварыства беларускай мовы імя Франіцшка Скарыны», депутат Палаты представителей национального собрания, задавая вопрос, отметила, что пенсионеры в регионах не могут оплатить все элементарные расходы. Одна из ее идей: вернуть часть льгот, например, на проезд.

- Есть проблема: молодежь часто решает ухать заграницу, когда видит: наши пенсионеры порой живут в более худших условиях, чем пенсионеры в Украине, России, - заметила Елена Анисим.

- Это вечный вопрос, - ответил Лукашенко. - Могли бы задать его и в Парламенте. Нет, надо тут испортить народу настроение. Но вы правы. Каждый по-разному живет. Но пенсия слабая. Но не знаю, причем тут Украина. Украина мечтает о наших пенсиях. Может, в Украине и России у кого-то хорошая пенсия. Но скажите, что пенсионерам в России чего-то хватает? Нет, те же проблемы. Последние исследования показывают: 70 процентов пенсионеров не довольны. Так и у нас. Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема на повестке дня стоит. Разберемся с многодетными семьями, а то через 30 лет в Беларуси половина [нынешнего] населения останется. Женщины рожать не хотят. Мужиков нормальных от кого рожать нет. Пока занялись этим вопросом, но подойдем и к пенсиям.

Александр Лукашенко: «Прирост населения, повышение трудового потенциала - вопрос национальной безопасности»

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко: «Поставили на лыжи сына президента Сирии - он так расчувствовался!»
Александр Лукашенко: «Для меня беларуская мова такой же родной язык, как русский. Может, в этом план я плохой президент»
Президент поручил разработать новую конституцию
Лукашенко о советских вкладах: «Что-то мы выплачивали. Это не все»
Александр Лукашенко: «Я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству»
Александр Лукашенко: «Если я только неделю сбавлю обороты и перестаю заниматься – плюс 3-4 кг»
Лукашенко: «В первый год моего президентства в Минске не было из чего хлеб печь»
Александр Лукашенко: «У меня во власти нет друзей - те, которые были, отсидели в тюрьме»
Лукашенко: «Идеологи - это штучный товар. Массового производства нет»
Лукашенко об отговорках спортивных чиновников: «У нас не две ноги, не две руки, и головы у нас нет»
Перепутали французский Брест с белорусским: африканцы задержаны на границе с Польшей
Лукашенко о приватизации: «Крестьяне вилы возьмут и пойдут»
В Гомеле вынесли два приговора за взятки бывшим директорам предприятий