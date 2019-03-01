Александр Лукашенко: «Я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству»

Изменить размер текста: A A

Шел шестой час «Большого разговора» Александра Лукашенко с представителями общественности и экспертами, белорусскими и зарубежными СМИ. Журналисты спросили о том, какой он видит передачу власти президента: воспитание преемника или наследнику, или с помощью реформ и изменений в конституции.

-Обещаю вам, что на тот свет с президентского кресла меня не понесут. Обещаю, что ради своих детей я не буду удерживать власть и передавать по наследству. Нет такого желания ни у одного из них, даже у меньшего. Нет у меня такой цели. Наша страна не качает нефть, газ. Чтобы трубу положил, качаешь ее - и валюта капает. У нас должность президента тяжелая. Не хочу говорить, что я мучаюсь, в это никто не поверит. Когда-то мучаюсь, когда-то радуюсь. Но я рад, что меня избрали первым президентом Беларуси, я это ценю. Публично заявляю, у меня не первый срок, я наелся президентства. Поэтому загубить страну во имя личных или чьих-то амбиций - я никогда на это не пойду. Это значит перечеркнуть все, что ты делал более 20 лет. Надо успокоиться, я не собираюсь свою политическую жизнь продлевать за счет выкрутасов или конфигураций. Я человек самолюбивый и если вы за меня завтра не проголосуете, попереживаю втихую и плакаться не буду. Я уже немало работаю президентом, и уже наелся. Все будет нормально, согласно закону.

При этом Лукашенко добавил, что не может себе позволить не участвовать в ближайших президентских выборах.

-Я это заявляю исходя из состояния своего, страны, отношения ко мне. Я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру. Это я сейчас так думаю, может ведь измениться здоровье. Почему? Чтобы вы меня потом не обвинили в трусости и не сказали, что я в трудную минуту сбежал. Вы избирайте любого, можете за меня не голосовать. Это будет нормально. Но если потом что-то обвалится, я буду спокоен, если буду жить. И если вы меня упрекнете – ну так, вы могли за меня проголосовать. Я хочу сам себя, наверное, это нескромно, обезопасить. Прошлую предвыборную кампанию не вел агитации, ее вести не надо, что я еще могу сказать, столько лет работая президентом. Я обещаю, что и в этот раз не буду ее вести, ну, подписи будем собирать. Мое дело - обеспечить равные условия для всех кандидатов. Если выберут другого, ни в коем случае не обижусь. Буду понимать, что пришло время, пора уходить.

Еще яркие цитаты со встречи читайте ЗДЕСЬ

Александр Лукашенко: «У меня во власти нет друзей – те, которые были, отсидели в тюрьме»

Президент высказался о силовиках и «групповщине» (подробнее)

Александр Лукашенко о включении Беларуси в состав России: «98% белорусов проголосуют против»

«Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь. Многие об этом говорят, не секрет» (подробнее)

«Так, женщины, снимайте эти свои штаны деловые! Надевайте длинные платья»: Лукашенко про президентский бал

Александр Лукашенко вспомнил президентский бал, «чтобы отвлечь всех от серьезных разговоров», и рассказал, как заставил женщин быть женщинами (подробнее)