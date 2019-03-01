2019-03-01T17:17:47+03:00
Политика
КП Беларусь

Президент поручил разработать новую конституцию

Об этом Александр Лукашенко заявил во время «Большого разговора» с журналистами, экспертами
Ольга ШИЛАК
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Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"
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Президент во время «Большого разговора» рассказал, что поручил специалистам подготовить проект новой конституции.

-Было поручение Конституционному суду, там самые грамотные и опытные судьи и юристы. Но сделать надо не исходя из мнения судей, не ориентируясь на какую-то группу. В целом нужно видеть страну, народ. Предложите мне эту конституцию, основа есть - нынешняя конституция, - говорит Александр Лукашенко. - Нужно ограничить полномочия президента? Как вы видите? Честно говоря, я поручение сделал, но не знаю, как выполняется. Уверен, что люди в Конституционном суде очень ответственные, они работают. Но пока не предложили. Согласитесь, от меня многое зависит, какая это будет конституция. Я склонен к тому, что нужно будет новую конституцию принимать. Придется усиливать исполнительную, законодательную власти. Может, нужно будет что-то предпринять в избирательной системе. Клянусь, эта конституция не будет приниматься нахрапом, с заинтересованностью моей. Это будет абсолютно честно. Я в этом сам заинтересован.

Однако проект новой конституции - дело не ближайших пару лет.

-Сейчас реформировать законодательство и тем более конституцию, когда парламентские и президентские выборы, нельзя. Нужно спокойно провести выборы, а уже потом заняться этим. Хотя это не приоритет. Нужно сохранить стабильность, мир, безопасность, добавить благосостояния нашему народу. Во время президентских выборов мне придется что-то уже более конкретное по этому поводу говорить.

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