2019-03-01T13:36:54+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Россияне не устанавливают ракеты за Москвой, чтобы их нацелить на Беларусь»

1 марта Александр Лукашенко проводит «Большой разговор»
Полина СВЕТЛОВА
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Лукашенко считает, что любые горячие столкновения начинаются с информационных войнЛукашенко считает, что любые горячие столкновения начинаются с информационных войнФото: Павел МАРТИНЧИК
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Отвечая на вопрос об информационных войнах, президент сказал, что сначала нужно в Беларуси объединиться, чтобы противостоять кому-то с запада и востока.

- Россия очень озабочена, не хочет потерять Беларусь, не хочет устроить здесь какой-то переворот, ухудшить ситуацию - я в этом убежден. В Беларуси невозможно сделать, как в Украине - при мне этого не будет. Но вы не говорите о той стороне. Вот почему в Польше до сих пор встречаются карты, где граница проходит под Минском? Как это понимать? Риторический вопрос. Просто я хочу показать, что не должно быть однобокости. Да, наверное, есть проблема с востока, но еще большая проблема с запада. Россияне не устанавливают ракеты за Москвой, чтобы их нацелить на Беларусь. Скажите, а зачем Польше это? Зачем другим странам, не буду их перечислять? А то, что сегодня развязана информационная война в мире - дай бог, чтобы она не переросла в горячую войну, чтобы эта информационная война не была предвестником опасных столкновений. Любые горячие столкновения начинаются с информационных войн. Мы должны уметь противостоять этим войнам и использовать разные методы.

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