Александр Лукашенко: «Для меня беларуская мова такой же родной язык, как русский. Может, в этом план я плохой президент»

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Историк, почетный председатель «Таварыства беларускай мовы імя Франіцшка Скарыны» Олег Трусов предложил в Беларуси вести документооборот на двух государственных языках: белорусском и русском. Сейчас 99 процентов законов публикуются на русском языке, и зачастую, когда человек приходит в суд с документом на белорусском языке, судья не понимает язык и нанимает переводчика за деньги налогоплательщиков. Олег Трусов заметил, что каждый судья должен знать два государственных языка.

- Рад, что эти дебаты слышат россияне, - ответил Лукашенко. – Видите, что в Беларуси происходит? И это спокойные люди. Олег Трусов - депутат первого независимого Верховного совета. У нас же есть и более радикальные люди. Вы не представляете, что такое Беларусь и как здесь непросто. Взорвать ситуацию элементарно… Что касается двух языков. Я не буду еще раз пересказывать нашу беседу с Владимиром Путиным. Он тогда-то поблагодарил: «Спасибо тебе! У вас единственная страна, где русский язык…» Я его остановил: «Это и мой русский язык. Почему ты меня за него благодаришь?» Белорусы как никакой другой народ внесли вклад в развитие русского языка. В это время как раз проходила Олимпиада по русскому языку. И что вы думаете? В каждой номинации белорусы победили. Я ему как сказал, так он сразу не поверил.

Лукашенко считает, что противопоставлять белорусский и русский языки не надо:

- Для меня беларуская мова такой же родной язык, как русский. Может, в этом план я плохой президент. Но русский язык – тоже наш. Вы (обращается к Олегу Трусову – Ред.) не говорили, что русский язык хуже, но подтекстом это звучало. Как-то в Стамбуле на саммите ОБСЕ Леонид Кучма выступил на украинском языке. Я его понимаю. А переводчика не оказалось, все друг на друга смотрят. Я Алиеву переводил . Русский язык – один из главных в ООН. Так случилось, что мы его знаем чуть лучше, чем белорусский и чаще пользуемся. Я бы не ставил их в противовес.

Лукашенко похвалил Олега Трусова за создание первого белорусскоязычного университета, который в марте 2018 года получил имя Нила Гилевича:

- То, что вы Олег, создали сами университет – это хорошо. Только, чтобы это был правильный университет, чтобы русский язык тоже изучали. А то у нас бывает перебор. Я убедился в этом по своему малому (младшему сыну Николаю – Ред.). В школе английского больше, чем белорусского и русского. Это было до этого министра (Карпенко – Ред.). И все нормально, ни одним оппозиционер не возмутился. Как только больше русского – сразу гвалт. Конечно, и английский надо знать, это международный язык. Но и себя унижать не надо.

Президент прокомментировал, как можно перевести документооборот на два языка:

- Это дополнительные средства. В Беларуси все понимают русский язык. Издавать на двух языках законы... Это можно сделать. Но это деньги. Разверните работу университета, на него и возложим обязанности переводить законы. Что-то платить будем, но небольшие деньги.