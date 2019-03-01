Александр Лукашенко о трех встречах с президентом России: «Встречу с Путиным, если надо, за сутки можно организовать»

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Сегодня в выставочном центре «Белэкспо» проходит «Большой разговор» с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

- Договариваться и разговаривать с руководством России всегда было непросто. Просто мы, может быть, не все детали в медийное пространство выбрасывали. Ну вот как в Сочи, допустим: вроде бы мы достаточно открыты были там, но больше нас видели на склонах гор либо на хоккейной площадке, нежели, по времени если брать, на конкретных переговорах. Хотя мы начали переговоры с деловой части: мы встретились с Путиным наверху там, в горах. Место очень хорошее, удобное. А уже потом были все эти более личного плана контакты, что для деловой среды, для политиков тоже важно. Личные отношения частенько влияют на договороспособность людей.

Поэтому первый заход в переговорах был в контексте союзного договора. Мы проанализировали все статьи договора, обсудили, насколько успешно продвинулись в этом направлении. Согласитесь, сделано немало: то, что вы приезжаете в Беларусь, а мы приезжаем в Москву или какой-то любой другой российский город, приезжаем без проблем – ну это же факт. Ну да, разные валюты, надо обменять, есть неудобства, но это тоже проблем немного.

Следующая встреча с Владимиром Путиным пока не запланирована.

- Мы не планировали эту встречу, но если будет необходимость, в течение суток договоримся. У нас такая глубина отношений с ним такая, что мы всегда в течение суток время найдем время, если нужно, для того чтобы встретиться, даже лично встретиться и просто переговорить. Час лететь до Москвы, даже до Питера час пятнадцать, мы и в Петербурге можем встретиться. В Сочи можем, два часа. В каком-то другом месте – не проблема.