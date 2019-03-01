2019-03-01T14:28:39+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко о трех встречах с президентом России: «Встречу с Путиным, если надо, за сутки можно организовать»

1 марта президент в рамках «Большого разговора» общается с журналистами и экспертами
Полина ПАСТЕРНАК
Поделиться:
Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"
Изменить размер текста:

Сегодня в выставочном центре «Белэкспо» проходит «Большой разговор» с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

- Договариваться и разговаривать с руководством России всегда было непросто. Просто мы, может быть, не все детали в медийное пространство выбрасывали. Ну вот как в Сочи, допустим: вроде бы мы достаточно открыты были там, но больше нас видели на склонах гор либо на хоккейной площадке, нежели, по времени если брать, на конкретных переговорах. Хотя мы начали переговоры с деловой части: мы встретились с Путиным наверху там, в горах. Место очень хорошее, удобное. А уже потом были все эти более личного плана контакты, что для деловой среды, для политиков тоже важно. Личные отношения частенько влияют на договороспособность людей.

Поэтому первый заход в переговорах был в контексте союзного договора. Мы проанализировали все статьи договора, обсудили, насколько успешно продвинулись в этом направлении. Согласитесь, сделано немало: то, что вы приезжаете в Беларусь, а мы приезжаем в Москву или какой-то любой другой российский город, приезжаем без проблем – ну это же факт. Ну да, разные валюты, надо обменять, есть неудобства, но это тоже проблем немного.

Следующая встреча с Владимиром Путиным пока не запланирована.

- Мы не планировали эту встречу, но если будет необходимость, в течение суток договоримся. У нас такая глубина отношений с ним такая, что мы всегда в течение суток время найдем время, если нужно, для того чтобы встретиться, даже лично встретиться и просто переговорить. Час лететь до Москвы, даже до Питера час пятнадцать, мы и в Петербурге можем встретиться. В Сочи можем, два часа. В каком-то другом месте – не проблема.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко: «Поставили на лыжи сына президента Сирии - он так расчувствовался!»
Александр Лукашенко: «Для меня беларуская мова такой же родной язык, как русский. Может, в этом план я плохой президент»
Президент поручил разработать новую конституцию
Лукашенко о советских вкладах: «Что-то мы выплачивали. Это не все»
Александр Лукашенко: «Я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству»
Александр Лукашенко: «Если я только неделю сбавлю обороты и перестаю заниматься – плюс 3-4 кг»
Лукашенко: «В первый год моего президентства в Минске не было из чего хлеб печь»
Александр Лукашенко: «У меня во власти нет друзей - те, которые были, отсидели в тюрьме»
Лукашенко: «Идеологи - это штучный товар. Массового производства нет»
Лукашенко об отговорках спортивных чиновников: «У нас не две ноги, не две руки, и головы у нас нет»
Александр Лукашенко: «В России 70% пенсионеров не довольны. Так и у нас»
Перепутали французский Брест с белорусским: африканцы задержаны на границе с Польшей
Лукашенко о приватизации: «Крестьяне вилы возьмут и пойдут»
В Гомеле вынесли два приговора за взятки бывшим директорам предприятий