Лукашенко сравнил себя с Зеленским: «Реакция людей на меня в 90-х была точно такой же»

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- В силу определенных причин я не буду уходить в глубину вопроса, - сказал Лукашенко. - Во-первых, чтобы не наговорить лишнего и не потерять то доверие украинцев ко мне, которое сейчас существует. Они, как и россияне, наши родные люди. Что касается выборов: я так глубоко не погружался в этот процесс. Но если сказать навскидку - у меня много тревоги по этому поводу. В основе этого лежит то, что я не хочу, чтобы нашу Украину кто-то использовал как разменную монету. Я не хочу, чтобы Украина стала площадкой розыгрыша для больших государств - украинцы этого не заслуживают. Я хорошо знаю Украину, я служил там, я много там бывал - в Западной Украине. Черновцы, Львов. У меня нет такого мнения, что западэнцы - как их часто называют - это плохие и не такие люди, как восточники. Это отличные люди, трудяги. Нам надо у них учиться работать. Что происходит в Украине - это ужас, а люди работают, люди выживают, люди надеются на себя, стараются. Вы не представляете, насколько для меня это больно. Как президент Беларуси, я бы не хотел, чтобы на юге нашей страны происходили такие события, потому что это на нас влияет. (…) Я наблюдаю за этими выборами, получаю информацию, встречаюсь с разными людьми - и Медведчук (известный украинский политик, кум Путина. - Ред.), и представитель Порошенко в трехсторонней контактной группе, Тимошенко я лично знаю - много раз с ней встречался. Зеленского не знаю. Но пусть на меня не обидится Зеленский: у меня спросили, почему такой человек оказался на первом месте? (Согласно соцопросам, Зеленский сегодня является лидером предвыборной гонки. - Ред.) Ситуация похожа на нашу предвыборную кампанию середины 90-х. Никто не мог подумать, что меня изберут президентом. Да и я никогда не думал - а вот взяли и избрали. Люди плохо отреагировали на то, что происходило: бандитизм, стрельба, воровство, коррупция… И люди таким образом отреагировали, избрав меня - ну я, может быть, был чуть более известен… Я думаю, что президентом будет Порошенко. Он выйдет во второй тур - может, с Зеленским. Ну и Порошенко не сказал еще последнего слова - подождите. Я думаю, Петр Алексеевич эту должность сохранит.

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