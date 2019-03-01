Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: «Вы должны знать, что белорусы в долгу не останутся»

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По словам президента, Китай для Беларуси надежный партнер.

- Не было вопроса, с которым бы я не обратился к руководству Китая и он не был решен. Скажу откровенно, министр сельского хозяйства, по-моему, присутствует здесь. У нас возникли проблемы с поставками нашей продукции в Россию. Ну, плохая она, и все, - сказал Александр Лукашенко и вспомнил, как угостил Си Цзиньпина (председатель КНР. - Ред.) белорусской продукцией. - И он мне так честно говорит: «Очень хорошая продукция, очень хорошего качества». Ну я тут, как истинный белорус, говорю: «Ну, Си, надо помочь нам с рынком. Китай закупает огромное количество продуктов питания. Ну почему мы не можем? Тем более вы знаете этот поезд, который курсирует между Китаем и Западной Европой через Беларусь - контейнеры. (...) И он говорит: «Конечно!»

Александр Лукашенко также назвал второе направление сотрудничества с Китаем - это инвестиции.

- Китайцы построили у нас за счет ваших кредитов под 2% годовых, по-моему, 2 или 3 электростанции. Последние, по-моему, под Витебском, которые почти полностью обеспечивает дешевой электроэнергией город Витебск. Ну и ряд других. Модернизировать они нам помогли многие теплостанции электрические. Строим мы много предприятий. (...) Я уже не говорю о нашем оружии ракетном "Полонез", который мы создали не с Россией, а с КНР, благодаря Цзиньпину, который выделил нам кредит вообще под ноль, считайте, процентов. И вместе с китайскими специалистами мы начали производство "Полонезов". Сейчас наши специалисты работают над ракетами нового поколения. Все равно база эта была китайская. Даже в мелочах каких-то... Автомобили для армии в плане гуманитарной помощи. Двести с лишним миллионов (долларов. - Ред.) помощи оказали для строительства жилья - гранд выделили. (...) Вы должны знать, что белорусы в долгу не останутся. Вы просто надежный партнер, который всегда, всегда по любому вопросу подставляли нам плечо. С китайской спецификой - вы не кричите, не шумите. Я вам за это благодарен. Вы не говорите там, где, что. Помогли тихо. Спасибо. Мы точно так будем относиться и к вашей стране. Здесь у вас друзья - я это сказал в первый год своего президентства, когда я посетил Китай. (...) Вот Валентин Голубев (историк, профессор - Ред.), Олег Трусов (председателя «Таварыства беларускай мовы» - Ред.) сейчас не вспомнят, когда я предложил, что нам надо изучать, будучи депутатами, опыт Китая. Это будущая империя. Зенон Позняк тогда меня жестко покритиковал, но мы не банановая держава!