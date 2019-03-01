Лукашенко: «Поставили на лыжи сына президента Сирии - он так расчувствовался!»

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- Мы с Башаром [президент Сирии] очень дружны, - сказал президент. - Здесь и детишки его были в прошлом году. Я малыша попросил, и мы его [Башара] сына поставили на лыжи. Они первый раз и снег увидели, и эти лыжи. Башару послали фотографию с надписью «Мы с тобой». Он так расчувствовался!

Мы поддерживаем с ним отношения, и он всегда и везде говорит: «Мы сейчас восстанавливаем Сирию, хотели бы, чтобы вы работали в Сирии». На это восстановление все стремятся: это же хороших денег стоит. У меня ехать желания какого-то нет, между иранцами, американцами, турками и россиянами. Даже если рассуждать, как военному, что армия должна тренироваться… Я даже боюсь об этом говорить. Это исключено, что я за вашей спиной мог бы договориться и назавтра какой-то контингент перебросить туда. Нет в этом никакой необходимости.