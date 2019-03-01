2019-03-01T16:30:39+03:00
Спорт
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «Если я только неделю сбавлю обороты и перестаю заниматься – плюс 3-4 кг»

Президент проводит «Большой разговор»
Яна ПТИЧКИНА
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Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"
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Общаясь с журналистами и экспертами во время «Большого разговора», Александр Лукашенко затронул наболевшую тему хоккея. Президент подчеркнул, что и игроков, и тренеров лучше выбирать из белорусов.

- Упор делать на своих ребят. Но их надо в межсезонку подготовить. Как у них получается? Они три месяца отдыхают, особенно легионеры. Если я только неделю сбавлю обороты и перестаю заниматься – плюс 3-4 кг, - привел личный пример Александр Лукашенко. - А он спортом занимается – и летом ни черта не делает! Прибавляет 15 кг, а потом четыре месяца до Нового года сбрасывает вес, уже играя. Разве это игрок? Нет. И при таком интенсивном сбросе веса у тебя сил нет постоянно. И вот они попали в эту яму, потому что с ними в межсезонку никто не работает. Какой иностранец будет с ними работать? Он поехал к семье, сидит в Канаде, в Чехии, еще где-то. Зачем нам нужны такое тренеры? Ну, и потом деньги надо считать. Они же недешевые.

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