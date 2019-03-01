Лукашенко об отговорках спортивных чиновников: «У нас не две ноги, не две руки, и головы у нас нет»

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На этой неделе началась серия матчей до двух побед между минским «Динамо» и сборной клубов Экстралиги. Александр Лукашенко объяснил, для чего понадобились эти матчи.

- Здесь подтекст глубинный. Вы видите, что, несмотря на огромное внимание к этому виду спорта по сравнению с тем, как было, мы получаем обратный результат. Вы видите это и, наверное, согласны с таким моим выводом, что не блещем мы, - признался Александр Лукашенко. - Из элиты вылетела сборная, молодежка тоже, «Динамо» в КХЛ вы видели, как сыграло. Я, конечно, человек неспокойный в этом отношении. Я начал предъявлять очень жесткие, мягко говоря, претензии к ответственным лицам, начиная от федерации, тренеров ведущих клубов и до правительства. У наших начальников, чиновников, особенно в творчестве, спорте, всегда есть отговорка. Дети у нас не такие, и вообще у нас не две ноги, и не две руки, и головы у нас нет. Я утрирую, но примерно так это звучит. Мне уже надоело это слушать! И однажды неделю назад, разозлившись, говорю: так, Захаров (Михаил Захаров, тренер «Юности» - Ред.), ты набираешь команду. Я тебе разрешаю усилить свою «Юность» командами, которые занимают второе-третье место в Экстралиге. Можешь взять по пятерке, своих две пятерки, 20 человек, два вратаря – это твоя команда. Баскова (Дмитрий Басков, гендиректор «Динамо-Минск» - Ред.) подзываю: а ты передай динамовцам - рано закончили, в плей-офф не прошли, сезон провалили. Будете играть против Захарова. Кто выиграет, тот будет в КХЛ, тот будет тренером, тот будет иметь финансирование. А проигравший – идите в Канаду и нанимайтесь там работать.