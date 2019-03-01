Александр Лукашенко о переговорах с Путиным: «Нам не надо ничего дешевого, мы не хотим жить за счет россиян»

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Сегодня в выставочном центре «Белэкспо» проходит «Большой разговор» с президентом Беларуси. У Александра Лукашенко спросили, что он обсуждал на зимних встречах с Владимиром Путиным.

- У нас было полное понимание. Я сказал: «Если в России есть какие-то проблемы, сложности с денежными средствами - не надо, мы не будем ставить вопрос о налоговом маневре». Мы слишком преувеличиваем влияние налоговых маневров в России на экономику Беларуси. В ценовом выражении это около 400 млн долларов, при ВВП больше 50 млрд долларов, думаю, мы как-нибудь это переживем или пережуем.

Также Лукашенко спросили про цены на газ.

- Да не нужен нам дешевый газ! Наш БелАЗ, МАЗ, МТЗ, наши люди должны быть в равных условиях с россиянами - это аксиома, от этого никуда не денешься, по этому принципу строятся все союзы. Не может быть, чтобы наши предприятия потребляли природный газ по $200, а ваши - по $60. Нас таким образом просто выталкивают из рынка! Мы вынуждены за счет снижения себестоимости, вплоть до заработной платы (а она у нас в два раза ниже, чем у вас) - мы вынуждены поджиматься, чтобы конкурировать на общих рынках. На этот год мы по природному газу договорились. Следующий год - еще одна баталия.

Я хочу, чтобы вы усвоили: нам не надо ничего дешевого. Мы не хотим жить за счет россиян. Мы хотим работать с вами в одном экономическом и торговом пространстве на равных условиях. Конкуренция должна быть честной и справедливой.