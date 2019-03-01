2019-03-01T14:49:42+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко о переговорах с Путиным: «Нам не надо ничего дешевого, мы не хотим жить за счет россиян»

1 марта президент в рамках «Большого разговора» общается с журналистами и экспертами
Полина ПАСТЕРНАК
Поделиться:
Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» с представителями общественности и СМИ. Фото: кадр "Беларусь 1"
Изменить размер текста:

Сегодня в выставочном центре «Белэкспо» проходит «Большой разговор» с президентом Беларуси. У Александра Лукашенко спросили, что он обсуждал на зимних встречах с Владимиром Путиным.

- У нас было полное понимание. Я сказал: «Если в России есть какие-то проблемы, сложности с денежными средствами - не надо, мы не будем ставить вопрос о налоговом маневре». Мы слишком преувеличиваем влияние налоговых маневров в России на экономику Беларуси. В ценовом выражении это около 400 млн долларов, при ВВП больше 50 млрд долларов, думаю, мы как-нибудь это переживем или пережуем.

Также Лукашенко спросили про цены на газ.

- Да не нужен нам дешевый газ! Наш БелАЗ, МАЗ, МТЗ, наши люди должны быть в равных условиях с россиянами - это аксиома, от этого никуда не денешься, по этому принципу строятся все союзы. Не может быть, чтобы наши предприятия потребляли природный газ по $200, а ваши - по $60. Нас таким образом просто выталкивают из рынка! Мы вынуждены за счет снижения себестоимости, вплоть до заработной платы (а она у нас в два раза ниже, чем у вас) - мы вынуждены поджиматься, чтобы конкурировать на общих рынках. На этот год мы по природному газу договорились. Следующий год - еще одна баталия.

Я хочу, чтобы вы усвоили: нам не надо ничего дешевого. Мы не хотим жить за счет россиян. Мы хотим работать с вами в одном экономическом и торговом пространстве на равных условиях. Конкуренция должна быть честной и справедливой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко: «Поставили на лыжи сына президента Сирии - он так расчувствовался!»
Александр Лукашенко: «Для меня беларуская мова такой же родной язык, как русский. Может, в этом план я плохой президент»
Президент поручил разработать новую конституцию
Лукашенко о советских вкладах: «Что-то мы выплачивали. Это не все»
Александр Лукашенко: «Я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству»
Александр Лукашенко: «Если я только неделю сбавлю обороты и перестаю заниматься – плюс 3-4 кг»
Лукашенко: «В первый год моего президентства в Минске не было из чего хлеб печь»
Александр Лукашенко: «У меня во власти нет друзей - те, которые были, отсидели в тюрьме»
Лукашенко: «Идеологи - это штучный товар. Массового производства нет»
Лукашенко об отговорках спортивных чиновников: «У нас не две ноги, не две руки, и головы у нас нет»
Александр Лукашенко: «В России 70% пенсионеров не довольны. Так и у нас»
Перепутали французский Брест с белорусским: африканцы задержаны на границе с Польшей
Лукашенко о приватизации: «Крестьяне вилы возьмут и пойдут»
В Гомеле вынесли два приговора за взятки бывшим директорам предприятий