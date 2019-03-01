Во время «Большого разговора» с президентом объявили перерыв - впервые за историю таких встреч

Александр Лукашенко посоветовался с Геннадием Давыдько и Олегом Трусовым и отпустил всех на 10 минут

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Пресс-конференции и встречи президента с экспертами длятся в среднем по 5 - 6 часов, а прошлый «Большой разговор», например, длился и вовсе 7 часов 20 минут, это был рекорд. И всегда - без пауз.

Журналисты и даже простые зрители не раз удивлялись, как присутствующие выдерживают? Ведь если тем, кто сидит в дальних рядах, можно тихо подняться, выйти и вернуться, то из первых рядов это сделать сложнее. А встать из-за круглого стола, где сидит и сам президент, - и вовсе проблема. И уж тем более не покидают мест высокие чиновники, ведь к ним Лукашенко может в любой момент обратиться за цифрой или какими-то фактами. Если человека в зале не окажется, выйдет конфуз.

На нынешнем «Большом разговоре с президентом» впервые за историю таких встреч перерыв все же объявили. Возможно, именно вспомнив 7-часовое заседание в феврале 2017 года.

Минут за 40 до этого президент впервые упомянул о такой возможности, мол, понимаю, многим сложно так долго сидеть, а не выйдешь же, особенно если находишься в первых рядах… Зал посмеялся, но против явно никто не был.

И после нескольких вопросов президент спросил почему-то у председателя организации «Белая Русь» Геннадия Давыдько: «Ну что, делать перерыв?» Геннадий Брониславович с энтузиазмом ответил «Да!», явно выразив и пожелание сидящих вокруг него коллег по «Разговору». Делать паузу на 10 или 15 минут, почему-то спросили у председателя «Таварыства беларускай мовы» Олега Трусова, который высказался за 10 минут. На том и порешили.

В результате перерыв объявили примерно через 3 часа после начала «Разговора».

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