2019-03-01T15:08:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно задержали водителя грузовика с 8-кратным превышением алкоголя

Пьяного шофера остановил водитель легковушки
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гродно задержали водителя с 8-кратным превышением алкоголяВ Гродно задержали водителя с 8-кратным превышением алкоголяФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Двоих пьяных водителей помогли задержать в Гродно неравнодушные граждане. В первом случае водитель «Доджа» заметил вилявший по проезжей части ГАЗ. Грузовик двигался по улице Магистральной и вез товар в магазин. Перед кольцевой развязкой водитель легковушки остановился возле фургона, отрыл дверь и понял, что за рулем пьяный.

Решительные действия мужчины помогли предотвратить возможную беду: он заглушил двигатель и забрал ключ от замка зажигания грузовика. Выяснилось, что его водитель накануне пил водку. Экспертиза показала, что содержание алкоголя у него в восемь раз превысило предельно допустимое.

Второй случай произошел в тот же день на улице Брикеля. В ГАИ позвонили и сообщили о пьяном юноше за рулем «Фольксвагена». Наряд ДПС остановил машину и выяснил, что содержание алкоголя у парня больше чем в четыре раза превышало норму.

Права водитель получил около года назад, а сейчас лишится их на три года. А все из-за того, что юноша решил выпить пива и сесть за руль, сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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