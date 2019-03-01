2019-03-01T16:14:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Бизнесмен Мошенский: «Вложили в колхоз $40 млн, результат появился через 10 лет»

1 марта в «Белэкспо» проходит «Большой разговор» с президентом
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Мошенский рассказал, что на развитие колхозов уходят десятилетияМошенский рассказал, что на развитие колхозов уходят десятилетияФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

- В первый колхоз, в который мы пошли с инвестициями, мы вложили порядка 40 млн долларов. И только сейчас, после 10 лет, это начало приносить результаты, - рассказал во время «Большого разговора» с президентом Александр Мошенский, владелец активов «Санта Импэкс Брест», «Санта», доли в компаниях «Продтовары», «Савушкин продукт», «Русское Море».

- Мы купили какие-то акции колхоза, дальше объединились с государственным совхозом ради укрупнения. И сегодня видим, что можно и нужно сделать следующий шаг. Даже на собственном примере я увидел, что это занимает десятилетия и немало денег стоит. Мы видим достаточно эффективные предприятия государственной формы собственности - это от руководителей зависит. Частники в Брестской области начинают делать первые шаги и забирать колхозы по санации - я вижу совершенно однозначно в Брестской области положительные изменения, все больше хозяйств начинают стоять на ногах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко: «Поставили на лыжи сына президента Сирии - он так расчувствовался!»
Александр Лукашенко: «Для меня беларуская мова такой же родной язык, как русский. Может, в этом план я плохой президент»
Президент поручил разработать новую конституцию
Лукашенко о советских вкладах: «Что-то мы выплачивали. Это не все»
Александр Лукашенко: «Я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству»
Александр Лукашенко: «Если я только неделю сбавлю обороты и перестаю заниматься – плюс 3-4 кг»
Лукашенко: «В первый год моего президентства в Минске не было из чего хлеб печь»
Александр Лукашенко: «У меня во власти нет друзей - те, которые были, отсидели в тюрьме»
Лукашенко: «Идеологи - это штучный товар. Массового производства нет»
Лукашенко об отговорках спортивных чиновников: «У нас не две ноги, не две руки, и головы у нас нет»
Александр Лукашенко: «В России 70% пенсионеров не довольны. Так и у нас»
Перепутали французский Брест с белорусским: африканцы задержаны на границе с Польшей
Лукашенко о приватизации: «Крестьяне вилы возьмут и пойдут»
В Гомеле вынесли два приговора за взятки бывшим директорам предприятий