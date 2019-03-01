В Гомеле вынесли два приговора за взятки бывшим директорам предприятий Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Экс-руководитель могилевского мясокомбината получил 5 лет, а бывший директор «Агрокомбината «Южный» - 4 года

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В Гомеле судили бывшего директора Могилевского мясокомбината, обвиняемого во взятках. За заключение договора перевода долга и обеспечение оплаты на расчетный счет другого предприятия директор брал 5% от перечисляемых сумм. В итоге незаконное денежное вознаграждение составило больше 2 тыс. долларов США. За это экс-руководителя приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Также приговор вынесен по делу директора «Агрокомбината «Южный», который заключил договоры с организациями на поставку ветеринарных препаратов, средств для гигиены доения, кормов и кормовых добавок для животных.

- После поставки товаров директор, путем дачи указаний работникам бухгалтерии агрокомбината, обеспечил в кратчайшие сроки погашение обществом кредиторской задолженности на общую сумму более 45 тыс. рублей, - сообщает Гомельский областной суд. - А после этого получил взятку в сумме 1,2 тыс. долларов.

Бывшего руководителя приговорили к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества и взяли под стражу в зале суда.

Оба приговора пока не вступили в законную силу.