Лукашенко о приватизации: «Крестьяне вилы возьмут и пойдут»

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Александр Лукашенко во время «Большого разговора» высказался о приватизации убыточных предприятий.

- Нельзя сделать так, чтобы я пошел на немедленную приватизацию - и завтра мы породили какую-то революцию. Пришел ты в плохое предприятие - там люди развалили это хозяйство дальше некуда, но считают, что это не они виноваты - ну такое самосознание наших сегодня людей. И хоть они и заслужили того, чтобы их приватизировать, они тебе такую бучу устроят по стране - мало не покажется! Будет похлеще, чем тунеядцы! Поэтому я, как президент, принимая решение, должен видеть, во что это выльется. На что крестьяне могут быть способны. Даже если они не виноваты - вилы возьмут и пойдут. Ты что, стрелять их будешь? Поэтому все нужно делать вовремя, аккуратно, точечно и все время разговаривать с людьми, показывать, что другого выхода нет. Говорят - давай частную собственность, давай свободу! А кто нас этой свободе учил? Евросоюз, оплот демократии там был - Франция. Кто травил "желтые жилеты" недавно? Неужели вы такую демократию понимали и видели со стороны Франции? Вот вам свобода! Как только коснулось власти - слезоточивый газ, водометы зимой, не дубинки, а резиновые пули. Вот вам демократия. Очнитесь, посмотрите, в каком мы мире живем.

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