2019-03-01T16:32:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Перепутали французский Брест с белорусским: африканцы задержаны на границе с Польшей

Нелегалы хотели незаконно попасть в Евросоюз
Павел МИЦКЕВИЧ
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Африканцы задержаны на границе с ПольшейАфриканцы задержаны на границе с ПольшейФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Возле белорусско-польской границы 28 февраля брестские пограничники задержали нелегалов. Двое мужчин без документов представились гражданами Сирии и больше ничего рассказать о себе не смогли, ссылаясь на незнание языка. А потом оказалось, что нелегалы, предположительно, прибыли с севера Африки и являются гражданами Туниса.

Иностранцы хотели незаконно попасть в Евросоюз и для этого использовали карты Польши и города Бреста. Только не белорусского областного центра, а одноименного курортного города во Франции.

Сейчас нелегалы находятся в изоляторе временного содержания, их личности устанавливаются, ведется административный процесс, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

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