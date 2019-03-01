2019-03-01T16:38:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: «Идеологи - это штучный товар. Массового производства нет»

Президент проводит «Большой разговор» с журналистами и экспертами
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Президент проводит «Большой разговор» с журналистами и экспертамиПрезидент проводит «Большой разговор» с журналистами и экспертамиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Политолог Вадим Гигин припомнил президенту, что во Дворце Республики висит слоган: «За сильную и процветающую Беларусь». По его мнению, с этим слоганом согласятся все.

- Я очень рад, что ты мой лозунг поддержал. (...) А национальная идея должна быть особенной. Она должна быть только твоей, белорусской, и ложится, как я сказал, на душу и сердце. Но вот я рад, что это тебе на сердце легло. А я хоть это и выдумал, мне оно не ложится на сердце. Потому что я его крутил, вертел с разных сторон и сам занимался этим, - сказал Александр Лукашенко. - И я публично признал, что до сих пор, с моей точки зрения (мы нигде это не дискутировали), мы эту национальную идею не вырабатывали. Вот такую, за которую можно схватить и сказать: «Га, да это же наше! Вот это то, что поведет любого завтра белоруса в бой, и он с этой идеей и пойдет».

Высказался президент и об идеологии:

- Еще раз вы мне по сердцу ножом резанули. То, что я говорю в Администрации президента, - отвратительно поставлена эта работа. (…) Это почему? Это не потому, что мы не можем. А потому, что мы людей не умеем подбирать. (…) Да, это непростая работа. Идеологи - это штучный товар. Массового производства нет. Это единицы, но их надо находить и с ними надо работать. И они, прежде всего, должны работать.

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