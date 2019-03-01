Александр Лукашенко: «У меня во власти нет друзей - те, которые были, отсидели в тюрьме»

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Общаясь с журналистами и экспертами во время «Большого разговора», Александр Лукашенко заявил, что при его политике ни один силовик не может себе позволить «кошмарить» бизнес.

- Я бы мог вам привести пример, как недавно между МВД, Следственным комитетом и прокуратурой терки произошли и пострадал майор милиции. Пришел сын, который этим должен заниматься, помощник, и говорит - ну это ненормально, надо обратить внимание. Обратили так, что они сидят и думают, кто из них в должности останется. За судьбу только одного человека! Поэтому нигде никогда не заявляйте, что у нас силовики вершат все дела, и особенно в экономике - они защищают государство. И дай бог любому государству таких силовиков. Они не в кланах, они не в группировках. Это люди президента, ответственные перед ним. Хотя я до назначения на должность никого не знал. У меня дружков здесь нет. Вообще у меня во власти нет друзей. Те, которые были - два-три человека, - отсидели в тюрьме и занимаются своими делами, семьи смотрят. Потому что слишком вольно себя вели и считали, что им в стране можно делать все. Поэтому не надо этих намеков, что кто-то кошмарит, а я чуть ли не групповщину в стране развел. Этого не будет. Я президентом не буду быстрее, чем у меня будет в стране эта групповщина. Потому что это гибель для государства! Что мне вас убеждать - посмотрите вокруг.

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