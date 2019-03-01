Лукашенко: «В первый год моего президентства в Минске не было из чего хлеб печь»

Изменить размер текста: A A

«Большой разговор» с президентом длится уже 6 часов. За это время Лукашенко затронул массу тем, много говорил о России. Рассказал и о своем отношении к вложениям в село и сельское хозяйство.

- У нас нет лоббизма. А, пришел, ногой двери в Минфин открыл - тебе деньги дали. Каждый проект утверждается президентом. Да, нагрузка, да, может, не президентское дело - а куда деваться? Мне главное, чтоб был результат, чтоб на ноги встала экономика того или иного предприятия. А сколько били меня за возрождение села? А сегодня это признано во всем мире проектом! На 5,5 млрд мы только продаем! В первый год моего президентства в Минске на трое суток муки оставалось - хлеб не из чего было печь! Сегодня мы забыли об этой проблеме. Да, вкладывали в сельское хозяйство, и немало. Может быть, еще не все эффективно работают, но мы сегодня не ходим с протянутой рукой и кусок хлеба не просим для нашего народа. Поэтому любой вопрос надо взвешивать.