2019-03-01T16:45:01+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «В первый год моего президентства в Минске не было из чего хлеб печь»

Президент высказался о вложениях в сельское хозяйство
Полина СВЕТЛОВА
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Лукашенко не отрицает, что в сельское хозяйство вложено немало средств.Лукашенко не отрицает, что в сельское хозяйство вложено немало средств.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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«Большой разговор» с президентом длится уже 6 часов. За это время Лукашенко затронул массу тем, много говорил о России. Рассказал и о своем отношении к вложениям в село и сельское хозяйство.

- У нас нет лоббизма. А, пришел, ногой двери в Минфин открыл - тебе деньги дали. Каждый проект утверждается президентом. Да, нагрузка, да, может, не президентское дело - а куда деваться? Мне главное, чтоб был результат, чтоб на ноги встала экономика того или иного предприятия. А сколько били меня за возрождение села? А сегодня это признано во всем мире проектом! На 5,5 млрд мы только продаем! В первый год моего президентства в Минске на трое суток муки оставалось - хлеб не из чего было печь! Сегодня мы забыли об этой проблеме. Да, вкладывали в сельское хозяйство, и немало. Может быть, еще не все эффективно работают, но мы сегодня не ходим с протянутой рукой и кусок хлеба не просим для нашего народа. Поэтому любой вопрос надо взвешивать.

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