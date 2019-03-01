Лукашенко о советских вкладах: «Что-то мы выплачивали. Это не все»

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Редактор газеты «Народная воля» Иосиф Середич спросил у президента про советские вклады - вернут ли их людям?

- Честно вам скажу, сегодня я вряд ли что-то могу сказать. Только повторить то, что понемногу, когда-то, что-то мы пытались выплачивать, выплачивали. Это, конечно, не знаю - много, мало, но это не все. Это не все, - ответил Александр Лукашенко. - Я не могу сказать, что знаете, это не моя вина, не нашего белорусского государства вина. Вы знаете, как это все происходило. Ну людям же от этого легче не будет. Не могу ответить конкретно на этот вопрос, честно говоря, потому что я не владею вот этой цифрой. Я попрошу посмотреть в правительстве с учетом всяких там деноминаций и последних событий, какая это сумма. Чтобы сказать, в какие сроки мы вернем эти деньги, надо знать, какая сумма. (…) Я обещаю, что в ближайшее время мы найдем эту сумму. Подсчитать несложно будет, потому что мы уже обращались к этой проблеме не один раз.