2019-03-01T18:02:23+03:00
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КП Беларусь

Лукашенко режиссеру Ефремову: «Жена передала твой фильм...»

Президент во время «Большого разговора» поделился мнением о современном белорусском кино
Оксана БРОВАЧ
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Фото: кадр «Беларусь 1»Фото: кадр «Беларусь 1»
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Тему культуры в широком смысле поднял режиссер Александр Ефремов. Он предложил президенту больше внимания обратить на эту сферу. Лукашенко ответил взаимной претензией к белорусскому кино.

- Россияне приезжают, снимают фильмы - плохие, хорошие... За месяц, за два, за полгода - есть на что посмотреть на телевидении! У нас кроме «Снайпера»... Уже третий раз посмотрел твоего «Снайпера», - говорит Лукашенко.

По мнению главы государства, после «Анастасии Слуцкой» и еще нескольких фильмов «Беларусьфильм» больше не блистал.

- Передала жена твой фильм, про танкиста там, - говорит Лукашенко режиссеру Ефремову. - Я скажу, не хуже, чем «Т-34», который сейчас крутят в России. Хороший фильм, не скажу, что сложный, но в этом его красота, его поймет любой человек. Патриотичный фильм. И все?

А «В августе 44-го»... Если б не я, этого фильма б не было! Богомолов запретил снимать, и к нему пришли с последним аргументом: «Президент Беларуси просит разрешить по сценарию снять». И он: «Батька просит - я согласен». Это были его последние слова. Сказал, разрешил - сняли. Чей это фильм? Он оказался у жуликов! Мы профинансировали, я болел за этот фильм, я его практически курировал, снимал. Наши жулики отдали каким-то жуликам в России. И мы прав не имеем на этот фильм, как оказалось. Как так можно, это разве не бардак?

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